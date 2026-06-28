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«Хочу официально заявить, что я в восторге». Винус — об игре с Сереной на Уимблдоне

«Хочу официально заявить, что я в восторге». Винус — об игре с Сереной на Уимблдоне
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о возвращении своей сестры, 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс на Уимблдон.

«Знала обо всём, что происходило. Понимаю, когда приходит время рассказать свою историю, а когда нужно дать это сделать другому человеку. Важно чувствовать такие моменты и уметь промолчать. Самое важное в жизни — знать, когда лучше промолчать.

Сейчас самое время высказаться, хочу официально заявить, что я в восторге. Мы будем играть вместе, и я с нетерпением жду, когда мы выйдем на корт», — сказала Винус Уильямс на пресс-конференции.

В первом круге Уимблдона в парном разряде Винус и Серена Уильямс сыграют с Камилой Осорио из Колумбии и Соланой Сьеррой из Аргентины.

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