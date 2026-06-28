Ксения Зайцева и Арина Арифуллина выиграли титулы на турнирах серии W15

Российская теннисистка Ксения Зайцева выиграла турнир категории W15 в Куршумлия-Бане, Сербия, одолев в финале француженку Нину Радованович со счётом 7:5, 6:3. Для Ксении этот трофей стал третьим в карьере в одиночном разряде.

Другая россиянка Арина Арифуллина одержала победу на турнире серии W15 в Монастире, Тунис. В финале 20-летняя Арифуллина боролась с 19-летней немкой Карлой Бартель. Арифуллина отдала сопернице всего один гейм, закончив встречу со счётом 6:0, 6:1. Арина выиграла первый турнир во взрослой карьере в одиночном разряде.

На данный момент Зайцева занимает 584-е место в рейтинге WTA. Арифуллина располагается на 937-й строчке.