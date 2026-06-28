Маттия Беллуччи снялся с Уимблдона-2026 из-за травмы, полученной на тренировке

65-я ракетка мира итальянский теннисист Маттия Беллуччи снялся с Уимблдона-2026. Теннисист получил травму на тренировке. Об этом сообщает Sky Sports. В первом круге соревнований он должен был сыграть с американцем Захари Свайдой (69-й в рейтинге).

В прошлом году на Уимблдоне Беллуччи дошёл до третьего круга, где проиграл британцу Кэмерону Норри со счётом 6:7 (5:7), 4:6, 3:6. Маттия потеряет 90 рейтинговых очков.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.