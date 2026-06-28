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Маттия Беллуччи снялся с Уимблдона-2026 из-за травмы, полученной на тренировке

Маттия Беллуччи снялся с Уимблдона-2026 из-за травмы, полученной на тренировке
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65-я ракетка мира итальянский теннисист Маттия Беллуччи снялся с Уимблдона-2026. Теннисист получил травму на тренировке. Об этом сообщает Sky Sports. В первом круге соревнований он должен был сыграть с американцем Захари Свайдой (69-й в рейтинге).

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2026, среда. 13:00 МСК
Маттия Беллуччи
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Не начался
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Захари Свайда
США
Захари Свайда
З. Свайда

В прошлом году на Уимблдоне Беллуччи дошёл до третьего круга, где проиграл британцу Кэмерону Норри со счётом 6:7 (5:7), 4:6, 3:6. Маттия потеряет 90 рейтинговых очков.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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