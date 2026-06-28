Рууд — о доминировании Синнера и Алькараса: никто не думал, что это произойдёт так быстро

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением о смене поколений в мужском теннисе, признав, что недооценил скорость, с которой итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас займут лидирующее положение в АТР-туре.

«Помню, несколько лет назад я говорил, когда эпоха «Большой тройки» закончится, а им на смену придут новые поколения, у остальных игроков появится гораздо больше возможностей выигрывать турниры «Большого шлема».

Очевидно, я был неправ, когда Синнер и Алькарас начали выигрывать свои первые турниры «Большого шлема», а затем практически полностью стали доминировать на всех крупнейших турнирах.

Когда я говорил это, думаю, Синнер и Алькарас ещё не заявили по-настоящему о себе как о тех больших игроках, которыми являются сегодня. Никто не мог предположить, что это произойдёт настолько быстро. Они были готовы занять эти роли, абсолютно заслуженно это сделали.

Если по какой-то причине они не доходят до второй недели или не выходят в поздние стадии турнира «Большого шлема», тогда появляются возможности для остальных, и новые имена могут ярко проявить себя, проведя отличный турнир. Это здорово. Мне повезло сыграть в финале турнира «Большого шлема». На этот раз этого добился Саша, а Флавио впервые испытал подобные эмоции», – приводит слова Рууда Tennis 365.