Рууд — о перспективах на Уимблдоне: всё, что будет дальше второго круга — уже успех

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о своих перспективах на Уимблдоне — 2026, отметив, что ему бывает сложно играть подготовительные турниры из-за их влияния на вторую часть сезона.

«Я ведь ни разу не проходил дальше второго круга, так что думаю, с этого и стоит начать (смеётся). Всё, что будет дальше второго круга, уже станет успехом.

Но да, грунтовый сезон очень насыщенный, я уже много раз об этом говорил. Для меня сразу после «Ролан Гаррос» игра на подготовительных турнирах, а затем на Уимблдоне, как мне кажется, может негативно сказаться на оставшейся части сезона.

Поэтому такой график позволяет мне немного перевести дух, взять небольшую паузу, очистить голову и снова сосредоточиться сначала на Уимблдоне, а затем и на оставшейся части сезона.

Знаю, для многих Уимблдон — это последний турнир перед тем, как взять несколько недель отдыха. Но я предпочитаю делать эту паузу между Парижем и Уимблдоном. Такой подход мне подходит, чувствую себя с ним комфортно», — приводит слова Рууда Tennis 365.