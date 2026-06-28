Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала об особенностях подготовки к матчам на траве перед стартом Уимблдона-2026.

«С физической точки зрения стараемся работать над тем, чтобы постоянно оставаться ниже — не только на корте, но и за его пределами во время тренировок. Мы уделяем этому большое внимание, так же, как и самим ударам.

Мне кажется, что на траве особенно важны первые несколько ударов в розыгрыше — нужно играть агрессивно и использовать каждый шанс атаковать. Мы много работали над этим, после «Ролан Гаррос» у меня было достаточно времени на подготовку. Надеюсь, мы всё сделали правильно. Посмотрим, как сложится этот турнир.

В целом, считаю, что всё начинается с физической подготовки, а затем уже идёт адаптация непосредственно на корте», – сказала Рыбакина на пресс-конференции Уимблдона.