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Елена Рыбакина рассказала об особенностях подготовки к матчам на траве

Елена Рыбакина рассказала об особенностях подготовки к матчам на траве
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала об особенностях подготовки к матчам на траве перед стартом Уимблдона-2026.

«С физической точки зрения стараемся работать над тем, чтобы постоянно оставаться ниже — не только на корте, но и за его пределами во время тренировок. Мы уделяем этому большое внимание, так же, как и самим ударам.

Мне кажется, что на траве особенно важны первые несколько ударов в розыгрыше — нужно играть агрессивно и использовать каждый шанс атаковать. Мы много работали над этим, после «Ролан Гаррос» у меня было достаточно времени на подготовку. Надеюсь, мы всё сделали правильно. Посмотрим, как сложится этот турнир.

В целом, считаю, что всё начинается с физической подготовки, а затем уже идёт адаптация непосредственно на корте», – сказала Рыбакина на пресс-конференции Уимблдона.

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