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«Он уже дал мне всё, что мог». Стефанос Циципас завершил сотрудничество со своим отцом

«Он уже дал мне всё, что мог». Стефанос Циципас завершил сотрудничество со своим отцом
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 88-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил о завершении сотрудничества со своим отцом Апостолосом Циципасом.

«Чем старше становлюсь, тем труднее мне поддерживать стабильные рабочие отношения с отцом в сравнении с тем временем, когда мне было 18-20 лет. Думаю, моему отцу нужны одни вещи, а мне — другие. Чувствовал это в нашей повседневной работе. Мне кажется, мы дошли до момента, когда я ищу совершенно иное.

В последнее время присутствие отца рядом давало мне ощущение комфорта, но это уже не является решением, которое поможет мне сделать следующий шаг и изменить что-то в своей карьере. Конечно, я очень люблю его и желаю ему только лучшего, но сейчас думаю о себе и о том, что лучше для меня.

Больше не думаю, что снова вернёмся к сотрудничеству. Это очень чувствительная тема. Нам было непросто, ведь провели столько лет вместе в туре. Но, говоря об этом сейчас, считаю, что в будущем мы больше не будем сотрудничать.

Хочу начать принимать собственные решения и сам отвечать за свою карьеру. Думаю, моему отцу есть, что дать моим братьям и сёстрам, а также молодым, подающим надежды игрокам — именно на этом ему стоит сосредоточиться. У меня же сейчас другие цели, которые, как мне кажется, больше не совпадают с тем, как мы работали в последнее время.

Ни одному родителю не было бы легко это принять, особенно ему. Непросто много лет работать со своим сыном, а потом внезапно услышать «стоп». Ему потребуется время, чтобы смириться с этим, как и раньше, когда мы уже расставались.

Но тогда я оставил небольшую дверь открытой. Сейчас же считаю, что он уже дал мне всё, что мог дать. Больше добавить нечего. Мы всё обсудили, всё проанализировали. Теперь я ищу новые знания, другой взгляд на теннис и человека, который сможет направлять меня и помогать принимать важные решения в карьере», – приводит слова Циципаса SDNA.

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