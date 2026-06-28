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Циципас объявил о начале сотрудничества с Томасом Перреном

Циципас объявил о начале сотрудничества с Томасом Перреном
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 88-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о начале сотрудничества с новым тренером французом Томасом Перреном, отметив, что его также будет курировать известный французский специалист Патрик Муратоглу.

«Теперь я работаю с Томасом Перреном, который уже много лет находится в подразделении академии High Performance и сотрудничал с другими спортсменами. Кроме того, будет и кураторство со стороны Патрика Муратоглу — когда у него появится возможность, он будет приезжать на некоторые турниры. Мы не знаем, когда именно, его график очень плотный. Таким образом, Томас будет моим тренером в ближайшие дни и недели, а они с Патриком будут работать вместе. Пока это решение действует до конца года, но есть вероятность, что мы продолжим сотрудничество и после окончания сезона. Это не значит, что мы прекратим работу с Патриком и Томасом — просто на данный момент я договорился с ними до конца года с возможностью продления», – приводит слова Циципаса SDNA.

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