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Джойнт — о предстоящем матче с Сереной Уильямс: в глубине души всегда хотела сыграть с ней

Джойнт — о предстоящем матче с Сереной Уильямс: в глубине души всегда хотела сыграть с ней
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53-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт рассказала, какие эмоции испытала после того, как узнала, что ей предстоит сыграть в первом круге Уимблдона-2026 с американкой Сереной Уильямс.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

— Неожиданно. Не знаю. Я была очень взволнована. Никогда не думала, что мне доведётся сыграть против неё. Она закончила карьеру примерно тогда, когда я сама начала выступать в туре. Поэтому, когда я увидела, что ей дали уайлд-кард, где-то в глубине души подумала, что всегда хотела испытать этот опыт — сыграть против неё. Если бы кто-то 10 лет назад сказал мне, что я выйду против Серены Уильямс в первом круге Уимблдона, это показалось бы просто безумием.

— Как вы узнали о жеребьёвке?
— Мы смотрели церемонию жеребьёвки в машине, но я слишком занервничала, и мы выключили трансляцию. Потом я сидела со своим тренером, и он сказал: «Ты играешь с Сереной Уильямс». Я подумала, что он меня разыгрывает. Ответила: «Да ладно, перестань». Но потом Сэм прислал сообщение: «Ты играешь с Сереной Уильямс». Тогда я сказала: «Ладно, круто».

— Но при этом вы всё же позволяете себе прочувствовать этот момент, осознать, что происходит и частью какого события вы стали?
— Да, конечно. Это словно момент, когда хочется ущипнуть себя и убедиться, что всё происходит наяву. Мне очень интересно узнать, на каком корте мы будем играть. Но больше всего я просто счастлива, что всё это действительно происходит, – сказала Джойнт в эфире Stan Sport Australia.

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