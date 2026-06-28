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«Возможно, это мой последний шанс». Серена Уильямс — о решении сыграть на Уимблдоне-2026

«Возможно, это мой последний шанс». Серена Уильямс — о решении сыграть на Уимблдоне-2026
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс рассказала о своих ощущениях, когда ей предложили сыграть в одиночном разряде на Уимблдоне-2026.

«Подумала, что Уимблдон не раздаёт уайлд-кард кому попало. Наверное, я могла бы назвать лишь несколько человек, которым выпадала такая честь. И оказалось, что я одна из них. Тогда сказала себе, что должна воспользоваться этой возможностью. Кто знает, вернусь ли я сюда когда-нибудь ещё. Возможно, это мой последний шанс.

Сказала себе: «Что с тобой, Серена? О чём ты вообще думаешь? Ты что, с ума сошла? Ты просто обязана это сделать». Люди всю жизнь мечтают стать спортсменами. А у меня есть невероятная возможность снова показать, что я умею лучше всего. В итоге решила, что это замечательная идея, а я должна воспользоваться этим шансом. Никогда не думала, что снова окажусь здесь, снова буду сидеть перед вами [журналистами]. Все знают, как отношусь к этому турниру. Никогда не думала, что снова вернусь», — сказала Серена Уильямс на пресс-конференции перед стартом турнира.

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