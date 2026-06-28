Арина Соболенко показала украшения, в которых будет выступать на Уимблдоне-2026

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко представила на своей странице в социальных сетях ювелирные изделия, в которых будет проводить матчи на Уимблдоне-2026.

Украшения предоставил Арине Соболенко бренд ювелирных изделий Material Good, с которым белоруска сотрудничает с января 2026 года.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

В первом матче Уимблдона-2026 Соболенко встретится с сербкой Теодорой Костович. Игра состоится 29 июня.

За всю карьеру у Арины Соболенко 24 титула в одиночном разряде в рамках WTA. Белоруска является обладательницей четырёх титулов турниров «Большого шлема»: два раза она выигрывала Australian Open (2023, 2024) и два раза — US Open (2024, 2025).