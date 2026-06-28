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Арина Соболенко показала украшения, в которых будет выступать на Уимблдоне-2026

Арина Соболенко показала украшения, в которых будет выступать на Уимблдоне-2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко представила на своей странице в социальных сетях ювелирные изделия, в которых будет проводить матчи на Уимблдоне-2026.

Украшения предоставил Арине Соболенко бренд ювелирных изделий Material Good, с которым белоруска сотрудничает с января 2026 года.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

В первом матче Уимблдона-2026 Соболенко встретится с сербкой Теодорой Костович. Игра состоится 29 июня.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 17:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Теодора Костович
Сербия
Теодора Костович
Т. Костович

За всю карьеру у Арины Соболенко 24 титула в одиночном разряде в рамках WTA. Белоруска является обладательницей четырёх титулов турниров «Большого шлема»: два раза она выигрывала Australian Open (2023, 2024) и два раза — US Open (2024, 2025).

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