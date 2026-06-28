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Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от игры на Уимблдоне-2026

Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от игры на Уимблдоне-2026
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14-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от игры на травяном покрытии в преддверии старта на Уимблдоне-2026.

«Я не была готова на 100% раньше, и сейчас это главный приоритет. Стараюсь работать, адаптируя всё под своё тело и свои особенности, но желание вернуться на высокий уровень у меня есть.

Трава — покрытие, которое мне нравится, но оно сложное: нужно поймать правильный ритм, а дальше теннис уже приходит сам собой. Сомнения здесь не помогают и не прощаются. Стараюсь выкладываться максимально, чтобы чувствовать себя хорошо и получать удовольствие от игры на этом покрытии», – сказала Паолини в эфире Sky Sport Italy.

В первом круге турнира Паолини сыграет с американской теннисисткой Робин Монтгомери (194-й номер рейтинга).

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