23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс назвала теннисисток, за игрой которых ей интересно наблюдать в WTA-туре.

«Мне всегда было приятно видеть, как Арина Соболенко показывает такой высокий уровень на многих турнирах «Большого шлема». Мне нравится её интенсивность на корте. Но она уже была там, когда я ещё играла. Очевидно, мне нравится смотреть за игрой Коко Гауфф, а также мне очень нравится наблюдать за Миррой Андреевой», — сказала Серена Уильямс на пресс-конференции перед стартом турнира.

Уильямс-младшая впервые с сентября 2022 года сыграет в одиночном разряде на турнире WTA. Она встретится с австралийкой Майей Джойнт в первом круге Уимблдона-2026.