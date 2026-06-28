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«Уровень стал более плотным». Даниил Медведев — о конкуренции в АТР-туре

«Уровень стал более плотным». Даниил Медведев — о конкуренции в АТР-туре
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Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об уровне конкуренции в АТР-туре.

– Ты ощущаешь, что в теннисе происходит сдвиг, сейчас игроки за пределами топ-50, топ-100 стали ближе по уровню к лидерам? Что об этом думаешь?
— Действительно считаю, что если взять топ-100, то уровень стал немного выше, чем раньше. Не скажу, что сильно выше, но он стал… как бы более плотным, более ровным, если, конечно, не говорить о Яннике, Саше, которые почти всегда доходят до полуфиналов турниров и так далее.

Даже на тренировках здесь, на Уимблдоне, я хорошо тренируюсь, но очень многие игроки, независимо от рейтинга, показывают отличный теннис — делают хорошие укороченные, выходы к сетке и так далее. Поэтому я думаю, что в целом уровень стал более плотным, мне нужно стараться быть выше этого среднего уровня, скажем так, – сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.

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