Серена Уильямс: не слишком много думаю, чего мы с Винус добились на Уимблдоне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс рассказала, как относится к своим достижениям на Уимблдонском турнире.

«Не слишком часто думаю, чего добилась в прошлом. Если провести со мной день дома, никто даже не догадается, что я была профессиональной спортсменкой. Мои трофеи не спрятаны, но стоят в комнате, которая не бросается в глаза. Поэтому не слишком много думаю, чего мы с Винус добились здесь. Иногда, конечно, вспоминаем. Но чаще всего мои воспоминания связаны с более недавним временем, в основном с Олимпийскими играми», — сказала Серена Уильямс на пресс-конференции перед стартом турнира.