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Медведев рассказал, как воспринял ранний вылет с «РГ»-2026 Синнера и Джоковича

Медведев рассказал, как воспринял ранний вылет с «РГ»-2026 Синнера и Джоковича
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Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как воспринял ранний вылет с «Ролан Гаррос» — 2026 главных фаворитов турнира итальянца Янника Синнера и серба Новака Джоковича. Синнер покинул турнир во втором круге, а Джокович проиграл в третьем.

– Как ты воспринял то, что произошло на «Ролан Гаррос»? Когда ты уже вылетел, Синнер ещё оставался в турнире, Джокович тоже был в сетке — и в какой-то момент всё довольно сильно изменилось. Было ощущение, что у тебя мог быть очень хороший шанс. Ты это как-то для себя анализировал?
— Думаю, это было действительно интересно, потому что, конечно, Синнер и Новак выбыли рано. Если бы они дошли хотя бы до четвертьфиналов, ситуация была бы совсем другой. Но получилось так, что уже довольно рано стало понятно, вероятно, будет новый победитель турнира «Большого шлема».

Были и снятия, и отказы — в целом турнир получился очень непредсказуемым. Считаю, что это и есть спорт. Есть явные фавориты — это, конечно, Янник и Карлос. Хотя Карлос какое-то время не играл, но всё равно в любом турнире Янник — главный фаворит.

Но, как мы видели на «Ролан Гаррос», может произойти всё что угодно. И когда главный фаворит выбывает, тогда у остальных появляется шанс бороться за титул.

Что касается меня, конечно, был разочарован поражением на «Ролан Гаррос», но он никогда не был турниром, где я показывал свой лучший теннис. Поэтому просто следил за результатами, смотрел, наверное, часть финала — большую часть финала. Обычно, когда я не играю на турнире, не смотрю его полностью: слежу за результатами и потом уже смотрю финал, – сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.

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