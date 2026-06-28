Медведев: Чилич — очень опасный игрок, особенно сильный на траве

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча первого круга Уимблдона-2026, в котором ему предстоит сыграть с хорватом Марином Чиличем.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
– Что думаешь о том, что начинаешь турнир с Чиличем? Может ли помочь тебе то, что в первом круге сразу сильный соперник? Потому что в последнее время у тебя были проблемы с первыми кругами на «Больших шлемах», возможно, это помогает быстрее включаться.
— Надеюсь. Думаю, это немного то, о чём я уже говорил: в целом уровень сейчас очень ровный. И, честно говоря, все играют хорошо, не думаю, что на траве в первом круге вообще бывает «лёгкий» соперник — может быть, если кто-то не любит траву, но это не случай Марина.
Мы играли друг с другом в Галле буквально пару недель назад. Марин — очень опасный игрок, особенно сильный на траве. Конечно, сейчас он уже не такой стабильный, как раньше, но в одном матче может выдать невероятный уровень. Помню, мы играли здесь, на корте номер один, и он вёл два сета, а я смог отыграться и выиграть — так что у меня хорошие воспоминания.
В любом случае рад, что сыграю с Марином, жду этого матча. Понимаю, что мне нужно будет показать свой лучший теннис, если это поможет мне быстрее включиться в турнир — отлично, я только за, – сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.
- 28 июня 2026
-
23:49
-
23:43
-
23:03
-
22:38
-
22:23
-
21:14
-
20:35
-
20:16
-
19:51
-
19:23
-
18:56
-
18:33
-
18:14
-
17:53
-
17:34
-
17:22
-
17:05
-
17:03
-
16:46
-
16:33
-
16:26
-
15:55
-
15:44
-
15:09
-
14:58
-
14:46
-
14:46
-
14:35
-
14:24
-
13:58
-
13:30
-
13:27
-
13:06
-
12:53
-
12:29