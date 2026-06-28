Медведев: Чилич — очень опасный игрок, особенно сильный на траве

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча первого круга Уимблдона-2026, в котором ему предстоит сыграть с хорватом Марином Чиличем.

– Что думаешь о том, что начинаешь турнир с Чиличем? Может ли помочь тебе то, что в первом круге сразу сильный соперник? Потому что в последнее время у тебя были проблемы с первыми кругами на «Больших шлемах», возможно, это помогает быстрее включаться.

— Надеюсь. Думаю, это немного то, о чём я уже говорил: в целом уровень сейчас очень ровный. И, честно говоря, все играют хорошо, не думаю, что на траве в первом круге вообще бывает «лёгкий» соперник — может быть, если кто-то не любит траву, но это не случай Марина.

Мы играли друг с другом в Галле буквально пару недель назад. Марин — очень опасный игрок, особенно сильный на траве. Конечно, сейчас он уже не такой стабильный, как раньше, но в одном матче может выдать невероятный уровень. Помню, мы играли здесь, на корте номер один, и он вёл два сета, а я смог отыграться и выиграть — так что у меня хорошие воспоминания.

В любом случае рад, что сыграю с Марином, жду этого матча. Понимаю, что мне нужно будет показать свой лучший теннис, если это поможет мне быстрее включиться в турнир — отлично, я только за, – сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.