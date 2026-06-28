Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: Чилич — очень опасный игрок, особенно сильный на траве

Медведев: Чилич — очень опасный игрок, особенно сильный на траве
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча первого круга Уимблдона-2026, в котором ему предстоит сыграть с хорватом Марином Чиличем.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 16:30 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Что думаешь о том, что начинаешь турнир с Чиличем? Может ли помочь тебе то, что в первом круге сразу сильный соперник? Потому что в последнее время у тебя были проблемы с первыми кругами на «Больших шлемах», возможно, это помогает быстрее включаться.
— Надеюсь. Думаю, это немного то, о чём я уже говорил: в целом уровень сейчас очень ровный. И, честно говоря, все играют хорошо, не думаю, что на траве в первом круге вообще бывает «лёгкий» соперник — может быть, если кто-то не любит траву, но это не случай Марина.

Мы играли друг с другом в Галле буквально пару недель назад. Марин — очень опасный игрок, особенно сильный на траве. Конечно, сейчас он уже не такой стабильный, как раньше, но в одном матче может выдать невероятный уровень. Помню, мы играли здесь, на корте номер один, и он вёл два сета, а я смог отыграться и выиграть — так что у меня хорошие воспоминания.

В любом случае рад, что сыграю с Марином, жду этого матча. Понимаю, что мне нужно будет показать свой лучший теннис, если это поможет мне быстрее включиться в турнир — отлично, я только за, – сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.

Материалы по теме
10 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Уимблдоне
10 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android