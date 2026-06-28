Дрейпер — о своей форме: чувствую, что способен конкурировать на высоком уровне

160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил свою физическую форму перед стартом на Уимблдоне-2026. В матче первого круга он сыграет с американцем Тейлором Фрицем.

«Я бы сказал, что с точки зрения мощности моей игры всё находится в очень хорошем состоянии. Отлично двигаюсь. До идеала ещё далеко, но я постепенно к нему приближаюсь. Это был очень долгий процесс, который потребовал от меня огромных психологических усилий — постоянно думать о возвращении и снова проходить через всё это.

В то же время чувствую, что способен конкурировать на высоком уровне и бросать вызов лучшим игрокам. Помню, в начале этого года я решился на множество изменений. Начал использовать натуральные струны, внёс коррективы в разные элементы своей игры, практически не тренировался… А теперь я снова набрал необходимую нагрузку, вернул объём тренировок и могу выходить на корт, сосредоточившись исключительно на игре», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.