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Дрейпер — о своей форме: чувствую, что способен конкурировать на высоком уровне

Дрейпер — о своей форме: чувствую, что способен конкурировать на высоком уровне
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160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил свою физическую форму перед стартом на Уимблдоне-2026. В матче первого круга он сыграет с американцем Тейлором Фрицем.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:00 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Я бы сказал, что с точки зрения мощности моей игры всё находится в очень хорошем состоянии. Отлично двигаюсь. До идеала ещё далеко, но я постепенно к нему приближаюсь. Это был очень долгий процесс, который потребовал от меня огромных психологических усилий — постоянно думать о возвращении и снова проходить через всё это.

В то же время чувствую, что способен конкурировать на высоком уровне и бросать вызов лучшим игрокам. Помню, в начале этого года я решился на множество изменений. Начал использовать натуральные струны, внёс коррективы в разные элементы своей игры, практически не тренировался… А теперь я снова набрал необходимую нагрузку, вернул объём тренировок и могу выходить на корт, сосредоточившись исключительно на игре», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.

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