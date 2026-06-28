Дрейпер — о травмах игроков: нам необходимо задуматься над тем, что происходит в туре

160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о большом количестве травм у ведущих игроков АТР, отметив, что это является одной из проблем мужского тенниса.

«Честно говоря, меня очень беспокоит нынешнее состояние мужского тенниса. Сейчас слишком много травм, особенно у молодых игроков. У Музетти были проблемы, у Фиса, которого я хорошо знаю, тоже было немало повреждений, у Алькараса возникли проблемы с запястьем. Когда я сам не играл и следил за сетками турниров, видел, что большинство травм связаны с плечом, рукой или запястьем. Если это связано с качеством мячей… Не думаю, что сейчас игроки проводят больше матчей, чем раньше.

Мне кажется, современные спортсмены бьют по мячу всё сильнее, лучше двигаются, и нам необходимо серьёзно задуматься над тем, что происходит в туре. Нужно обратить внимание на состояние игроков, на турниры серии «Мастерс», которые теперь длятся по 12 дней. Когда я входил в топ-10, уже слышал подобные разговоры. Сейчас меня это волнует не меньше, хотя моё положение в рейтинге изменилось. Если ничего не поменяется, турниры сами столкнутся с серьёзными последствиями. Это очень важный вопрос, надеюсь, что со временем ситуация изменится», — приводит слова Дрейпера Punto De Break.