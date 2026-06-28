Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрейпер — о травмах игроков: нам необходимо задуматься над тем, что происходит в туре

Дрейпер — о травмах игроков: нам необходимо задуматься над тем, что происходит в туре
Комментарии

160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о большом количестве травм у ведущих игроков АТР, отметив, что это является одной из проблем мужского тенниса.

«Честно говоря, меня очень беспокоит нынешнее состояние мужского тенниса. Сейчас слишком много травм, особенно у молодых игроков. У Музетти были проблемы, у Фиса, которого я хорошо знаю, тоже было немало повреждений, у Алькараса возникли проблемы с запястьем. Когда я сам не играл и следил за сетками турниров, видел, что большинство травм связаны с плечом, рукой или запястьем. Если это связано с качеством мячей… Не думаю, что сейчас игроки проводят больше матчей, чем раньше.

Мне кажется, современные спортсмены бьют по мячу всё сильнее, лучше двигаются, и нам необходимо серьёзно задуматься над тем, что происходит в туре. Нужно обратить внимание на состояние игроков, на турниры серии «Мастерс», которые теперь длятся по 12 дней. Когда я входил в топ-10, уже слышал подобные разговоры. Сейчас меня это волнует не меньше, хотя моё положение в рейтинге изменилось. Если ничего не поменяется, турниры сами столкнутся с серьёзными последствиями. Это очень важный вопрос, надеюсь, что со временем ситуация изменится», — приводит слова Дрейпера Punto De Break.

Материалы по теме
10 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Уимблдоне
10 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android