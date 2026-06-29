Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2026

Даниил Медведев рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2026
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира — 2026 по футболу.

– Насколько внимательно следишь за чемпионатом мира по футболу, кто, по-твоему, его выиграет?
– Кто выиграет? Это сложный вопрос. Я болею за Германию, потому что поддерживаю «Баварию», но смотрю матчи, когда получается. Не смотрю игры в четыре утра, но обычно смотрю те, что проходят в восемь или девять вечера.

Думаю, что уже есть некоторые сюрпризы, но в целом Франция, Англия, Германия, Португалия выглядят очень сильно, как и всегда. Аргентина и Бразилия — тоже, как и ожидалось.

Пока я не сказал бы, что сделал какие-то выводы, но если Франция сыграет с Германией — даже не на стадии четвертьфинала — это будет очень интересно, — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
10 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Уимблдоне
10 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android