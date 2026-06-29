Даниил Медведев рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2026

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира — 2026 по футболу.

– Насколько внимательно следишь за чемпионатом мира по футболу, кто, по-твоему, его выиграет?

– Кто выиграет? Это сложный вопрос. Я болею за Германию, потому что поддерживаю «Баварию», но смотрю матчи, когда получается. Не смотрю игры в четыре утра, но обычно смотрю те, что проходят в восемь или девять вечера.

Думаю, что уже есть некоторые сюрпризы, но в целом Франция, Англия, Германия, Португалия выглядят очень сильно, как и всегда. Аргентина и Бразилия — тоже, как и ожидалось.

Пока я не сказал бы, что сделал какие-то выводы, но если Франция сыграет с Германией — даже не на стадии четвертьфинала — это будет очень интересно, — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.