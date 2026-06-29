Чемпионка US Open — 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с розыгрыша Уимблдона-2026 из-за травмы ноги. В матче первого круга она должна была сыграть с хорваткой Антонией Ружич.

«Всем привет! Не могу поверить, что пишу это, но, к сожалению, мне пришлось сняться с Уимблдона этого года. Я сделала всё возможное, чтобы выйти на старт уже завтра, но после заключительного обследования, которое я прошла сегодня вечером, выяснилось, что проблема, с которой я пыталась справиться, переросла в стрессовый перелом. Врачи настоятельно рекомендовали мне прекратить попытки играть через боль.

Выступать на Уимблдоне перед родными болельщиками значит для меня очень многое, поэтому сейчас мне особенно тяжело принять эту ситуацию. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку и тёплые слова. Особенно в такие моменты, они бесценны. Надеюсь увидеться с вами, когда вернусь на корт», — написала Радукану в социальных сетях.

Днём ранее Радукану пришлось досрочно завершить тренировку с россиянкой Анной Калинской из-за проблем с голеностопом.