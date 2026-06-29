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«Невероятно тяжёлый старт». Дрейпер — о предстоящем матче с Фрицем на Уимблдоне

«Невероятно тяжёлый старт». Дрейпер — о предстоящем матче с Фрицем на Уимблдоне
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160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга Уимблдона-2026, в котором ему предстоит сыграть с американцем Тейлором Фрицем.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:00 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Это невероятно тяжёлый старт. Понимал, что могу попасть на любого соперника, не будучи сеяным. Тейлор — очень сильный и опасный игрок. Мы встречались пять или шесть раз, каждый раз это были настоящие битвы, где всё решалось в ключевые моменты.

Мне кажется, в этих матчах мы всегда заставляли друг друга показывать свой лучший теннис. Честно говоря, сложно представить жеребьёвку намного тяжелее этой. Сейчас для меня самое главное — сосредоточиться на собственной подготовке. Я, конечно, верю, что способен выиграть этот матч. Но понимаю, что для этого мне придётся показать свой лучший теннис и провести встречу практически безупречно», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

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