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Андрей Рублёв — Роман Сафиуллин: где смотреть, во сколько начало первого круга Уимблдона

Андрей Рублёв — Роман Сафиуллин: где смотреть, во сколько начало первого круга Уимблдона
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Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в мачте первого круга сразится с соотечественником Романом Сафиуллиным (127-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

В России матч между Рублёвым и Сафиуллиным не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских теннисистов. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата». Андрей и Роман впервые сыграют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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