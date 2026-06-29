Андрей Рублёв — Роман Сафиуллин: где смотреть, во сколько начало первого круга Уимблдона

Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в мачте первого круга сразится с соотечественником Романом Сафиуллиным (127-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

В России матч между Рублёвым и Сафиуллиным не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских теннисистов. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата». Андрей и Роман впервые сыграют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.