Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 29 июня
Сегодня, 29 июня, на травяных кортах Лондона стартует розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Первый круг. Расписание на 29 июня (частично):
- 13:00 — Рафаэль Ходар (Испания, 23) — Феликс Гилл (Великобритания, WC);
- 13:00 — Эмилио Нава (США) — Игнасио Бусе (Перу, 31);
- 13:00 — Далибор Сврчина (Чехия) — Лёнер Тьен (США, 16);
- 13:00 — Андрей Рублёв (Россия, 12) — Роман Сафиуллин (Россия, Й);
- 14:30 — Александр Мюллер (Франция) — Томми Пол (США, 21);
- 14:30 — Майкл Чжэн (США, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 26);
- 14:30 — Артур Риндеркнеш (Франция, 25) — Оливер Тарвет (Великобритания, Q);
- 15:00 — Юго Гастон (Франция, Q) — Стефанос Циципас (Греция);
- 15:00 — Каспер Рууд (Норвегия, 11) — Хуберт Хуркач (Польша);
- 15:30 — Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия);
- 16:00 — Итан Куинн (США) — Лучано Дардери (Италия, 14);
- 16:30 — Марин Чилич (Хорватия) — Даниил Медведев (Россия, 8);
- 16:30 — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Александр Шевченко (Казахстан);
- 16:30 — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Жоао Фонсека (Бразилия, 24);
- 16:30 — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
- 19:00 — У Ибин (Китай) — Новак Джокович (Сербия, 7).
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