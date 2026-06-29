Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 29 июня
Сегодня, 29 июня, на травяных кортах Лондона стартует розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Первый круг. Расписание на 29 июня (частично):
- 13:00 - Мананчэйа Савангкаев (Таиланд, Q) — Майя Хвалиньска (Польша, 20);
- 13:00 — Джессика Пегула (США, 4) - Дарья Видьманова (Чехия);
- 13:00 — Жаклин Кристиан (Румыния) — Ива Йович (США, 16);
- 15:00 — Елена Остапенко (Латвия) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC);
- 15:00 — Юлия Путинцева (Казахстан) — Татьяна Мария (Германия);
- 16:30 — Каролина Мухова (Чехия, 10) — Анастасия Захарова (Россия);
- 17:00 — Мингэ Сюй (Великобритания, WC) — Дарья Касаткина (Австралия);
- 17:00 — Эльза Жакемо (Франция) — Наоми Осака (Япония, 14);
- 17:30 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Теодора Костович (Сербия);
- 18:30 — Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Эмилиана Аранго (Колумбия);
- 18:30 — Магдалена Френх (Польша) — Анна Калинская (Россия, 19);
- 18:30 — Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия, 5);
- 18:30 — Джессика Бузас Манейро (Испания) — Анастасия Потапова (Австрия, 27);
- 18:30 — Екатерина Александрова (Россия, 18) — Панна Удварди (Венгрия);
- 18:30 — Тамара Корпач (Германия) — Кори Гауфф (США, 7).
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