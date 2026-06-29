Даниил Медведев — Марин Чилич: где смотреть, во сколько начало первого круга Уимблдона

Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Хорватии, победителем US Open — 2014 Марином Чиличем (60-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

В России матч между Медведевым и Чиличем не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских теннисистов. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.