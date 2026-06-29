Андрей Рублёв — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона

Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в мачте первого круга сразится с соотечественником Романом Сафиуллиным (127-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 13:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российских теннисистов.

Андрей и Роман впервые сыграют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.