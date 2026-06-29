Арина Соболенко — Теодора Костович: где смотреть, во сколько начало 1-го круга Уимблдона

Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Сербии Теодорой Костович (184-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 17:30 мск.

В России матч между Соболенко и Костович не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.