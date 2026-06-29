Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Теодора Костович: где смотреть, во сколько начало 1-го круга Уимблдона

Арина Соболенко — Теодора Костович: где смотреть, во сколько начало 1-го круга Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Сербии Теодорой Костович (184-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 17:30 мск.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 17:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Теодора Костович
Сербия
Теодора Костович
Т. Костович

В России матч между Соболенко и Костович не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

Календарь Уимблдона
Сетка Уимблдона
Материалы по теме
Рублёв и Сафиуллин бьются за второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра и Медведев. LIVE!
Live
Рублёв и Сафиуллин бьются за второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра и Медведев. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android