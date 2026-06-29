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Магда Линетт — Мирра Андреева: где смотреть, во сколько начало первого круга Уимблдона

Магда Линетт — Мирра Андреева: где смотреть, во сколько начало первого круга Уимблдона
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Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Польши Магдой Линетт (58-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 18:30 мск.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В России матч между Андреевой и Линетт не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и польской теннисисток. За развитием событий также можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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