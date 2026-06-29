У Ибин: сыграть против Джоковича на центральном корте Уимблдона — мечта множества игроков

Китайский теннисист У Ибин поделился своим мнением о том, что ему предстоит сыграть против 24-кратного победителя «Большого шлема» серба Новака Джоковича в первом круге Уимблдона.

«Я очень обрадовался, когда увидел жеребьёвку. Не мог в это поверить. Сыграть против Джоковича здесь, на центральном корте Уимблдона, — мечта множества игроков, в том числе и моя. Для меня он величайший теннисист всех времён (GOAT), и я не могу дождаться этого момента. Мы тренировались вместе, разыгрывали очки, и я был очень впечатлён интенсивностью, с которой он работал. Это был очень важный опыт для моего развития. Кроме того, он всегда был очень добр ко мне и даже говорит несколько слов по-китайски. Он фантастический человек», — приводит слова Ибина Punto de Break.