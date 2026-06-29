«Он понимает мою сумасшедшинку». Серена Уильямс — о дружбе с Димитровым

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс рассказала о своей дружбе с болгарином Григором Димитровым. Теннисисты состояли в отношениях в 2012 году.

«Я всегда называю Григора своим лучшим другом. Он определённо мой мужчина-друг. Он понимает мою сумасшедшинку, и я понимаю его. И, поверьте, он более сумасшедший, чем я. У него такое большое сердце и добрый характер», — сказала Уильямс на пресс-конференции.

Уильямс и Димитров выступят на Уимблдоне-2026. В первом круге соревнований Серена сыграет с Майей Джойнт, а Григор встретится с Дэйном Суини.