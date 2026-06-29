Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека рассказал, что смог перенять от «Большой тройки»

Жоао Фонсека рассказал, что смог перенять от «Большой тройки»
Комментарии

27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о том, чему научился у «Большой тройки» — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Думаю, первым, что послужило для меня источником вдохновения, стало то, как талант сочетается с упорным трудом. Я поклонник Федерера, всегда за ним наблюдал, но сейчас мне хочется больше говорить о Надале. Надаль — тот ещё талант, но люди порой обращают внимание только на его трудолюбие, на то, как он борется, как выкладывается полностью. Да, это так, но нужно сочетать и то и другое. Это всегда меня вдохновляло. В юности я не был самым трудолюбивым парнем. Лет в 13–14 я понял: если соединить талант и труд, я быстрее достигну своих целей.

Это было первое, что по-настоящему дошло до меня. Меня вдохновляли… то, как они выражают себя, их скромность, то, что они всегда оставались приземлёнными. Когда у тебя, например, 24 турнира «Большого шлема», вроде бы уже нечего больше выигрывать, а ты всё равно продолжаешь бороться — просто из любви к этому спорту. Я тоже получаю удовольствие, когда играю из любви к спорту, и когда мне удаётся соприкоснуться с такими сильными игроками — это вдохновляет», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.

Материалы по теме
Жоао Фонсека назвал топ-5 лучших футболистов в истории Бразилии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android