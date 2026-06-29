Жоао Фонсека рассказал, что смог перенять от «Большой тройки»

27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о том, чему научился у «Большой тройки» — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Думаю, первым, что послужило для меня источником вдохновения, стало то, как талант сочетается с упорным трудом. Я поклонник Федерера, всегда за ним наблюдал, но сейчас мне хочется больше говорить о Надале. Надаль — тот ещё талант, но люди порой обращают внимание только на его трудолюбие, на то, как он борется, как выкладывается полностью. Да, это так, но нужно сочетать и то и другое. Это всегда меня вдохновляло. В юности я не был самым трудолюбивым парнем. Лет в 13–14 я понял: если соединить талант и труд, я быстрее достигну своих целей.

Это было первое, что по-настоящему дошло до меня. Меня вдохновляли… то, как они выражают себя, их скромность, то, что они всегда оставались приземлёнными. Когда у тебя, например, 24 турнира «Большого шлема», вроде бы уже нечего больше выигрывать, а ты всё равно продолжаешь бороться — просто из любви к этому спорту. Я тоже получаю удовольствие, когда играю из любви к спорту, и когда мне удаётся соприкоснуться с такими сильными игроками — это вдохновляет», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.