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Синнер рассказал, чему научился после положительного допинг-теста

Синнер рассказал, чему научился после положительного допинг-теста
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вспомнил свою жизнь во время отстранения от тенниса после положительного допинг-теста. Напомним, у Янника обнаружили клостебол в допинг‑пробах, но из‑за непреднамеренного попадания вещества он избежал длительной дисквалификации — отбыл трёхмесячный срок в 2025 году, а дело в итоге закрыли.

«Я понял, что жизнь существует не только на корте. Я провёл много времени с семьёй и с отцом. Потом я очень усердно работал, чтобы вернуться на прежний уровень, но открыл для себя и другие вещи.

Да, и это сделало меня лучшим игроком. Было полезно немного отдалиться от тенниса. Это помогло мне осознать, что тренировки важны, но проводить время с семьёй не менее важно, ведь всё может очень быстро измениться», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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