«Ни на кого не держу зла». Циципас отреагировал на критику от Бадосы после расставания

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 88-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на заявления его бывшей девушки Паулы Бадосы об их отношениях. Ранее Бадоса рассказала о токсичных отношениях с Циципасом и его семьёй.

«Желаю ей всего наилучшего в карьере и в жизни. Всегда очень восхищался и её теннисом, и её характером на корте. Думаю, у неё ещё очень много что можно предложить. Знаю, что она пережила очень тяжёлые моменты, особенно из‑за серьёзности её травмы. Справиться с этим непросто, когда ты постоянно соревнуешься. Думаю, она хороший человек, и искренне надеюсь, что у нас будут нормальные отношения в рамках тура.

Я не сильно в это вовлёкся. Просто стараюсь как можно лучше играть в теннис. Всегда найдутся люди с разными мнениями, но я ни на кого не держу зла. У меня нет причин ненавидеть кого‑то. Родители воспитали меня с определёнными принципами, и я продолжаю стараться жить в соответствии с ними.

Я переживал тяжёлые времена и доходил до того, что терял самого себя. Были вещи, которые говорил на корте, и они не соответствовали мне. Это не был Стефанос. Мне очень неприятно видеть, как я вёл себя так. Мне нужен мир, спокойствие в жизни. Именно это сейчас ищу больше всего», — приводит слова Циципаса Punto de Break.