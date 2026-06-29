«Готов снова соревноваться». Коболли — о тренировках после финала «Ролан Гаррос»

10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал, как организовал отдых и возвращение к тренировкам после финала «Ролан Гаррос».

— Как ты провёл эти две недели на последнем турнире?

— Я чувствовал себя хорошо, выигрывать две недели подряд всегда приятно, правда? Это всегда поднимает настроение, даже если ты устаёшь. Играл две недели подряд впервые… ну нет, во второй раз, потому что, по-моему, и в прошлом году здесь я почти дошёл до финала. Очень наслаждался тем временем, у меня было много ритуалов, много друзей там, так что я действительно ценил каждый момент, проведённый в Париже, и надеюсь повторить похожую серию и здесь.

— После того турнира как ты организовал отдых и возвращение к тренировкам?

— Я провёл два-три дня в Монако в полном отдыхе, затем снова начал тренироваться, чтобы быть готовым к Галле, где у меня не было лучшего результата. Но сейчас я полностью отошёл от финала и готов снова соревноваться на все пять сетов, — приводит слова Коболли Ubitennis.