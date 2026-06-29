Коболли — об Уимблдоне: здесь трава совершенно отличается от других турниров

10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли перед стартом Уимблдона высказался о переходе с грунтового покрытия на травяное.

— Переход с грунта на траву всегда сложен, с более быстрыми розыгрышами и прочим. Как ты себя чувствуешь здесь в работе с этой поверхностью?

— Я считаю, что здесь не обычная трава, она совершенно отличается от тех турниров, которые мы проводим в подготовке к этому. Это гораздо более медленная трава по сравнению с другими, поэтому думаю, что это может помочь мне показывать себя лучше и играть в свой лучший теннис. В прошлом году у меня уже получилось, и в этом году надеюсь повторить то, что сделал тогда, а может, и выступить лучше. Переход уже стал мне нравиться, конечно, он сложный, но постепенно к нему привыкаешь всё больше, — приводит слова Коболли Ubitennis.