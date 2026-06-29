Янник Синнер — об Алькарасе: Карлос мой друг, но в то же время и соперник

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об отношении к испанцу Карлосу Алькарасу, занимающему вторую строчку мирового рейтинга.

«Карлос мой друг, но в то же время и соперник. Думаю, соперничество вполне может уживаться с дружбой: у нас как раз такая здоровая конкуренция. Конечно, со временем появится кто‑то ещё — всё быстро меняется. Я стараюсь сосредоточиться на своей работе и контролировать то, что зависит только от меня», — приводит слова Янника Синнера Punto de Break.

На двоих Янник Синнер и Карлос Алькарас выиграли 11 из последних 15 крупных титулов — с 2022 года они поделили между собой все четыре турнира «Большого шлема», а также регулярно забирали титулы на турнирах серии «Мастерс» и Итоговых турнирах ATP.