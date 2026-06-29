Янник Синнер: мне не очень нравится вкус алкоголя, предпочитаю Coca‑Cola Zero

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих слабостях в еде.

«Я обожаю сладкое. Для меня самое главное — десерт: побольше мороженого и много тортов. Мне не очень нравится вкус алкоголя. Я предпочитаю Coca‑Cola Zero. Хотя иногда всё‑таки выпиваю немного шампанского или белого вина», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Янник Синнер — четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» (Australian Open — 2024 и 2025, US Open — 2024, Уимблдон-2025), двукратный победитель Итогового турнира ATP (2024, 2025) и двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии, а также победитель множества турниров серии «Мастерс» и других соревнований ATP.