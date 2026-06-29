«Он всегда был для меня ориентиром». Коболли — о тренировке с Джоковичем на Уимблдоне

10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о тренировке с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем на Уимблдоне.

— Видел, что у тебя была тренировка с Джоковичем. Во‑первых: как прошло, как чувствуешь себя, тренируясь с ним? Потом, я заметил, что он пришёл чуть с опозданием и заставил тебя ждать.

— Нет-нет, у него были свои дела, так что я знал, что он придёт на две–три минуты позже. Тут важна форма уважения, тем более что он всегда был для меня ориентиром и немного пугает меня. Всегда стараюсь не ошибаться и пытаться подавать ему как можно более точные мячи. Это очень помогает, потому что развивает концентрацию, которой у меня обычно нет. В итоге сегодня это была лучшая тренировка с момента моего приезда, и значит, она была очень полезной. Играть с лучшими игроками мира всегда полезно перед стартом такого важного турнира.

— То есть это из‑за того уважения, которое ты испытываешь, если я правильно понял?

— Да, конечно. Огромное уважение. Уважение — ключевое слово, когда играешь с таким игроком, как он, — приводит слова Коболли Ubitennis.