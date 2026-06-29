Марин Чилич — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона

Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Хорватии, победителем US Open — 2014 Марином Чиличем (60-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских теннисистов.
Счёт личных встреч Медведева и Чилича — 4-1 (2-0 на траве) в пользу россиянина. Он взял верх в четвертьфинале Вашингтона в 2019 году, затем одержал две победы в 2021 году: в третьем круге Уимблдона и в финале Кубка Дэвиса — 7:6 (9:7), 6:2 — и в Хертогенбосхе-2026. Единственную победу над Даниилом Марин одержал в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2022.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
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