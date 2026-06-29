Янник Синнер: в 24 года нельзя быть идеальным. Есть детали, которые мы можем улучшить

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал свою теннисную теорию, которой он следует во время карьеры.
«У меня есть теория: всё, что происходит сейчас, — это следствие работы, которую ты проделал пять‑шесть месяцев назад. Если продолжаешь трудиться, ты просто становишься лучшим игроком. Видеть эти результаты радостно, потому что я знаю, скольким пришлось пожертвовать. В 24 года нельзя быть идеальным. У меня отличная команда, и всё ещё есть мелкие детали, которые мы можем улучшить», — приводит слова Синнера Punto de break.
Янник Синнер — четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» (Australian Open — 2024 и 2025, US Open — 2024, Уимблдон-2025), двукратный победитель Итогового турнира ATP (2024, 2025) и двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии, а также победитель множества турниров серии «Мастерс» и других соревнований ATP.