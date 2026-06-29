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Янник Синнер: в 24 года нельзя быть идеальным. Есть детали, которые мы можем улучшить

Янник Синнер: в 24 года нельзя быть идеальным. Есть детали, которые мы можем улучшить
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал свою теннисную теорию, которой он следует во время карьеры.

«У меня есть теория: всё, что происходит сейчас, — это следствие работы, которую ты проделал пять‑шесть месяцев назад. Если продолжаешь трудиться, ты просто становишься лучшим игроком. Видеть эти результаты радостно, потому что я знаю, скольким пришлось пожертвовать. В 24 года нельзя быть идеальным. У меня отличная команда, и всё ещё есть мелкие детали, которые мы можем улучшить», — приводит слова Синнера Punto de break.

Янник Синнер — четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» (Australian Open — 2024 и 2025, US Open — 2024, Уимблдон-2025), двукратный победитель Итогового турнира ATP (2024, 2025) и двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии, а также победитель множества турниров серии «Мастерс» и других соревнований ATP.

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