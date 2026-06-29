Теннисисты возобновят полноценное общение со СМИ на Уимблдоне

Ведущие теннисисты возобновят обычную работу со СМИ на Уимблдоне после общения с руководством турнира. Заявление теннисистов опубликовал журналист Бен Ротенберг в социальной сети X.

Ранее теннисисты потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема». В знак протеста они ограничили общение со СМИ на «Ролан Гаррос», уходя с пресс-конференций через 15 минут после начала.

«После конструктивных встреч между представителями игроков и руководством Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), организующего Уимблдон, состоявшихся в выходные, игроки подтвердили, что с понедельника возобновят обычную работу со СМИ на турнире. Это решение основано на обязательстве Уимблдона представить конкретные предложения по всем трём пунктам, изложенным игроками в июльском обращении 2025 года.

Основные вопросы остаются нерешёнными, и игроки внимательно оценят предложения после их получения. Игроки также во время турнира предоставят Уимблдону запрошенную дополнительную информацию в связи с этими предложениями. Конструктивный диалог с Уимблдоном и другими турнирами «Большого шлема» будет продолжен. Игроки и AELTC пока не будут давать дальнейших комментариев», — говорится в заявлении.

Напомним, организаторы Уимблдона в 2026 году увеличили общий призовой фонд турнира на 20% и составил $ 85,7 млн. Но игроки добиваются получения более весомой доли от общей прибыли соревнований.