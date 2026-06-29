Рублёв — Сафиуллин: Роман уверенно выиграл стартовый сет первого круга Уимблдона
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Сегодня, 29 июня, стартовал травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в мачте первого круга сражается с соотечественником Романом Сафиуллиным (127-й в рейтинге). После первого сета счёт 6:4 в пользу Сафиуллина. Спортсмены провели на корте 33 минуты.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:15 МСК
13
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 8
|
|6 6
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российских теннисистов. Андрей и Роман впервые играют друг с другом на уровне ATP.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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