Пегула вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Видьманову
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг Уимблдона в Лондоне (Великобритания), одолев чешку Дарью Видьманову. Встреча соперниц продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:15 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
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92
Дарья Видьманова
Д. Видьманова
По ходу матча Пегула сделала четыре эйса, не допустила двойных ошибок и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Дарья подала навылет один раз, не сделала ни одной двойной ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Джессика Пегула сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
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