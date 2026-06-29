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Джессика Пегула— Дарья Видьманова, результат матча 29 июня 2026 года, счёт 2:0, 1‑й круг Уимблдон — 2026

Пегула вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Видьманову
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг Уимблдона в Лондоне (Великобритания), одолев чешку Дарью Видьманову. Встреча соперниц продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:15 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Дарья Видьманова
92
Чехия
Дарья Видьманова
Д. Видьманова

По ходу матча Пегула сделала четыре эйса, не допустила двойных ошибок и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Дарья подала навылет один раз, не сделала ни одной двойной ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Джессика Пегула сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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