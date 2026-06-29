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Майя Хвалиньска — Мананчэйа Савангкаев, результат матча 29 июня 2026 года, счёт 1:2, 1‑й круг Уимблдон-2026

Майя Хвалиньска вылетела с Уимблдона в первом матче, проиграв 164-й ракетке мира
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21-я ракетка мира Майя Хвалиньска вылетела с Уимблдона в Лондоне, Великобритания, потерпев поражение в первом круге от тайки Мананчэйа Савангкаев. Встреча соперниц продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:2, 5:7, 2:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:20 МСК
Мананчэйа Савангкаев
164
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 2
         
Майя Хвалиньска
21
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

По ходу матча Хвалиньска сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Савангкаев четыре раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Савангкаев сразится с победительницей встречи между Алисией Паркс и Алисией Дадни.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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