Майя Хвалиньска вылетела с Уимблдона в первом матче, проиграв 164-й ракетке мира

21-я ракетка мира Майя Хвалиньска вылетела с Уимблдона в Лондоне, Великобритания, потерпев поражение в первом круге от тайки Мананчэйа Савангкаев. Встреча соперниц продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:2, 5:7, 2:6.

По ходу матча Хвалиньска сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Савангкаев четыре раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Савангкаев сразится с победительницей встречи между Алисией Паркс и Алисией Дадни.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.