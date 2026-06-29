Майя Хвалиньска вылетела с Уимблдона в первом матче, проиграв 164-й ракетке мира

21-я ракетка мира Майя Хвалиньска вылетела с Уимблдона в Лондоне, Великобритания, потерпев поражение в первом круге от тайки Мананчэйа Савангкаев. Встреча соперниц продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:2, 5:7, 2:6.
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|2
По ходу матча Хвалиньска сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Савангкаев четыре раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.
В следующем круге Савангкаев сразится с победительницей встречи между Алисией Паркс и Алисией Дадни.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
- 29 июня 2026
-
16:45
-
16:17
-
16:13
-
16:06
-
15:48
-
15:39
-
14:49
-
14:38
-
13:59
-
13:49
-
13:39
-
13:30
-
12:54
-
12:30
-
12:26
-
11:50
-
11:34
-
11:28
-
11:12
-
11:12
-
10:54
-
10:38
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:46
-
09:31
-
09:20
-
08:30
-
00:53
-
00:37
-
00:22
-
00:09
- 28 июня 2026
-
23:49