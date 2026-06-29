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Рублёв — Сафиуллин: Андрей повёл 2:1 по сетам в первом круге Уимблдона-2026

Рублёв — Сафиуллин: Андрей повёл 2:1 по сетам в первом круге Уимблдона-2026
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Сегодня, 29 июня, стартовал травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в мачте первого круга сражается с соотечественником Романом Сафиуллиным (127-й в рейтинге). Счёт 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Рублёва. Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:15 МСК
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 8 6 3 6 5
6 		6 6 3 6 6 4
             
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российских теннисистов. Андрей и Роман впервые играют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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