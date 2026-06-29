Рублёв — Сафиуллин: Андрей повёл 2:1 по сетам в первом круге Уимблдона-2026

Сегодня, 29 июня, стартовал травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в мачте первого круга сражается с соотечественником Романом Сафиуллиным (127-й в рейтинге). Счёт 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Рублёва. Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российских теннисистов. Андрей и Роман впервые играют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.