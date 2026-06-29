Томми Пол вышел во второй круг Уимблдона-2026, разгромив Александра Мюллера

25-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг Уимблдона-2026. В первом круге он обыграл француза Александра Мюллера (126-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Пол 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мюллера один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований Томми Пол сыграет с победителем матча Квон Сон У (Южная Корея) — Мартин Ландалус (Испания).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.