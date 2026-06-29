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Александр Мюллер — Томми Пол: результат матча 29 июня, счёт 0:3, 1-й круг Уимблдона

Томми Пол вышел во второй круг Уимблдона-2026, разгромив Александра Мюллера
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25-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг Уимблдона-2026. В первом круге он обыграл француза Александра Мюллера (126-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 14:35 МСК
Александр Мюллер
126
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 1
6 		6 6
             
Томми Пол
25
США
Томми Пол
Т. Пол

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Пол 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мюллера один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований Томми Пол сыграет с победителем матча Квон Сон У (Южная Корея) — Мартин Ландалус (Испания).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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