Томми Пол вышел во второй круг Уимблдона-2026, разгромив Александра Мюллера
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25-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг Уимблдона-2026. В первом круге он обыграл француза Александра Мюллера (126-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2, 6:1.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 14:35 МСК
126
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 3
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|6
25
Томми Пол
Т. Пол
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Пол 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мюллера один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге соревнований Томми Пол сыграет с победителем матча Квон Сон У (Южная Корея) — Мартин Ландалус (Испания).
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
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