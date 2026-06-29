Магда Линнет — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона
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Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В матче первого круга 59-я ракетка мира полька Магда Линнет сразится с пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн‑трансляцию матча теннисисток.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:45 МСК
59
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
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5
Мирра Андреева
М. Андреева
Магда и Мирра сыграют друг с другом уже в пятый раз. По личным встречам лидирует россиянка с счётом 3-1.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
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