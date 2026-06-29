Магда Линнет — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона

Сегодня, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В матче первого круга 59-я ракетка мира полька Магда Линнет сразится с пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн‑трансляцию матча теннисисток.

Магда и Мирра сыграют друг с другом уже в пятый раз. По личным встречам лидирует россиянка с счётом 3-1.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.