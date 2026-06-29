Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с Уимблдона-2026 из-за рецидива травмы руки. В первом круге соревнований он должен был встретиться с американцем Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге). Теперь его место в основной сетке соревнований займёт лаки-лузер. Ранее из-за этой травмы руки Дрейпер пропустил семь месяцев.

Дрейпер выступил на турнире ATP-250 в Истбурне, где дошёл до полуфинала, проиграв Уго Умберу.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.