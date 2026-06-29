Путинцева вылетела с Уимблдона, проиграв в первом матче немке Татьяне Марии

84-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в матче первого круга Уимблдона-2026, проиграв немке Татьяне Марии (96-й номер рейтинга). Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

По ходу матча Путинцева сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. Мария трижды за игру подала навылет, сделала одну двойную ошибку, а также реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В следующем круге Татьяна Мария сразится с американкой Ивой Йович.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.