Путинцева вылетела с Уимблдона, проиграв в первом матче немке Татьяне Марии
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84-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в матче первого круга Уимблдона-2026, проиграв немке Татьяне Марии (96-й номер рейтинга). Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:15 МСК
84
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
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96
Татьяна Мария
Т. Мария
По ходу матча Путинцева сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. Мария трижды за игру подала навылет, сделала одну двойную ошибку, а также реализовала пять брейк-пойнтов из семи.
В следующем круге Татьяна Мария сразится с американкой Ивой Йович.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
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