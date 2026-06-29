Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева — Татьяна Мария, результат матча 29 июня 2026 года, счёт 0:2, 1‑й круг Уимблдон-2026

Путинцева вылетела с Уимблдона, проиграв в первом матче немке Татьяне Марии
Комментарии

84-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в матче первого круга Уимблдона-2026, проиграв немке Татьяне Марии (96-й номер рейтинга). Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:15 МСК
Юлия Путинцева
84
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Татьяна Мария
96
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

По ходу матча Путинцева сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. Мария трижды за игру подала навылет, сделала одну двойную ошибку, а также реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В следующем круге Татьяна Мария сразится с американкой Ивой Йович.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

Календарь Уимблдона
Сетка Уимблдона
Материалы по теме
Мирра Андреева начинает Уимблдон-2026
Мирра Андреева начинает Уимблдон-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android